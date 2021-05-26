Предварительные слушания по делу MH17 завершились в Нидерландах

Суд в Нидерландах завершил предварительное слушание по делу о крушении малазийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Заседание прошло на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн.

Судьи осмотрели реконструкции и обломки воздушного судна, собранные на месте крушения. Одна из судей, Мария Кнейфф, после заявила, что после осмотра они смогли составить собственное представление о случившемся, сообщил ТАСС.

Рассмотрение дела по существу должно начаться 7 июня.

Малайзийский Boeing потерпел крушение в Донецкой области Украины в 2014 году. Самолет выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

Украина обвинила в крушении самолета ополченцев самопровозглашенной Донецкой республики. Но в ДНР в ответ заявили, что у них нет вооружения, которое позволило бы сбить самолет на такой высоте.

Расследованием авиакатастрофы занималась совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. По его итогам следователи заявили, что малайзийский Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который якобы принадлежал России. В РФ обвинения в причастности к случившемуся отвергли.