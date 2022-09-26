Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях | 360°

Мир 26 сентября 2022, 20:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Участие голосование на референдуме в ЛНР приняли более 80% жителей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Голосование жителей в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях на референдумах по вхождению в состав России продолжается четвертый день. Предварительные данные по явке подвели три из четырех регионов.

В Луганской Народной Республике количество жителей, которые приняли участие в голосовании, по итогам четвертого дня выросло до 83,61%. Такие данные привело РИА «Новости» со ссылкой на председателя республиканского ЦИК Елену Кравченко.

Реклама

В Херсонской области до избирательных участков дошли 63,58% жителей, внесенных в списки, сообщила глава ЦИК Мария Захарова. Она уточнила, что всего в регионе могут проголосовать 750 тысяч человек.

Реклама

В Запорожской области по итогам четырех дней явка составила 66,43%. Среди принявших участие в референдуме четыре тысячи человек проголосовали за границей региона.

Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики пока не представила данных по явке на референдуме за последние четыре дня. Последний день голосования пройдет в ближайший вторник, 27 сентября, после чего начнется подсчет голосов.

0 0 0 0 0 0