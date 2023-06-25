Мир 25 июня 2023, 21:29 Предупреждение Путина помешало планам США по Украине InfoBRICS: Россия сорвала попытку США разжечь ядерный конфликт на Украине Pxhere

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Президент России Владимир Путин предугадал решение НАТО передать Киеву истребители F-16, на что указывает его предупреждение об обезоруживающем ударе. Об этом сказано в материале InfoBRICS.

«Президент России допустил принятие необычной концепции (доктрины обезоруживающего удара — прим. ред.), сразу после этого США заговорили об отправке ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерные заряды», — указано в материале.

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Появление у бойцов ВСУ американских F-16 чревато тем, что киевский режим рано или поздно захочет нанести удар по Москве, отметил автор.

«Конечной целью Соединенных Штатов может быть разжигание локального ядерного конфликта между Россией и Украиной», — предположил автор публикации.

Он отметил, что предупреждение российского лидера стало сигналом Белому дому об осведомленности России о планах Запада. А это, как заметил автор материала, не может не настораживать Североатлантический альянс.

Ранее российская сторона уже направила западной «тройке» протест из-за планов передать Киеву F-16. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия напомнила о дестабилизирующем влиянии таких шагов и угрозе эскалации.