Мир 09 декабря 2023, 12:05 Предупреждение о морозах под -380 градусов получили жители Казахстана Жителей Казахстана по ошибке предупредили о морозах под -380 градусов РИА «Новости»

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Жителей Северо-Казахстанской области испугали смс с предупреждением об экстремальном похолодании до -380 градусов. Скриншотом одного из таких сообщений с «360» поделился один из абонентов.

Телеканал «360»

В пресс-службе Tele2 местному изданию tengrinews.kz сообщили, что запросы от ДЧС, информирующего жителей различных регионов об изменениях погоды, поступают в определенную службу сотового оператора.

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Тексты для рассылки приходят в разное время суток: как днем, так и глубокой ночью. Запросы обрабатывают оперативно.

«Отправителем данных является 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб — прим. ред.), мы выступаем как инструмент передачи сообщений», — добавили в компании.

В случае сообщений о морозах под -380 градусов просто произошла техническая ошибка. Значок градуса в рассылке заменили на ноль.

«После обнаружения некорректной цифры всем абонентам региона, куда пришли сильные морозы, отправили исправленное сообщение», — заключили в пресс-службе.