Алиев объявил «последнее предупреждение» Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Армению о том, что недавний инцидент со стрельбой на границе должен стать последним.

По его словам, Азербайджан не отреагировал и проявил сдержанность в ответ на провокацию пограничников в направлении Зангелана на границе с Арменией, передает РИА «Новости». Алиев также отметил, что это последнее предупреждение.

Пограничная служба Азербайджана сообщила, что в районе азербайджано-армянской границы была стрельба. Обстрелу якобы подверглись подразделения государственной пограничной службы и пограничной службы ФСБ России в районе села Сейидляр Зангиланского района. Эти заявления Ереван опроверг.

Сегодня ранее появилась информация о том, что перевозивший российских миротворцев автомобиль подорвался на противотанковой мине в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МВД непризнанной республики Унана Тадевосяна.

Вооруженные столкновения между военными Азербайджана и Нагорного Карабаха начались осенью 2020 года. Соглашение о прекращении боевых действий 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Документ предусматривал, что военные остаются на занятых территориях. За соблюдением прекращения огня начнут следить российские миротворцы, которые заняли линию соприкосновения.