Россия может использовать атомное оружие только при нападении на свою территорию. Такое мнение «360» выразил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие в случае существования реальной угрозы для страны. По мнению Борзенко, Песков имел в виду тот факт, что РФ может нанести удар при нападении на ее территорию. В таком случае, как отметил военный журналист, это будет соответствовать концепции страны по отношению к ядерному оружию. Песков, по его мнению, никому не угрожал.

«Учитывая концепцию, которая говорит, что мы можем только в ответ что-то сделать... Она держит и другие ядерные страны мира в некоторой узде», — подчеркнул он.

Борзенко заявил, что мир знает о ядерном потенциале России. Последствия использования такого оружия не позволяют странам нанести первый удар по территории РФ, уверен он.

«Мир знает, что у нас очень хорошее, высокоточное оружие, и что мы автоматически дадим ответный удар. Это и есть та самая, ну, скажем так, предупредительная черта, которую вряд ли кто-то решится перейти», — подчеркнул он.

Борзенко напомнил, что за все время существования ядерного оружия только одна страна решилась его использовать. Также он упомянул, что США хотели нанести превентивный удар по России. Это соответствовало их стратегии устранения неугодных режимов. Однако Америка отменила планы, осознав последствия ответных мер, добавил Борзенко.

«США очень боятся боевых действий на своей территории. Они готовы воевать в других странах, организовывать конфликты и нападать на малые государства. Но Россия не является маленькой страной, у нее есть свое ядерное оружие. Поэтому в те годы идея не прошла», — добавил он.