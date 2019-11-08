Предстоятель Александрийской Церкви признал неканоническую церковь Украины

На литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Феодор II назвал главу ПЦУ Епифания Думенко предстоятелем одной из Поместных Православных Церквей. Видеозапись богослужения опубликовали в интернете.

РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за украинского раскола Подробнее

Ранее РПЦ заявила о прекращении общения с главой Элладской церкви из-за украинского раскола. Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II признал неканоническую церковь Украины (ПЦУ).