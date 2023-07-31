Мир 31 июля 2023, 17:52 Предстоящую встречу по Украине в Саудовской Аравии сочли полезной Захарова: готовящаяся встреча по Украине в Саудовской Аравии может быть полезной РИА «Новости»

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Предстоящая в Саудовской Аравии встреча, на которой обсудят ситуацию на Украине, может оказаться полезной, если Запад поймет бесполезность «плана Зеленского». Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат указала на разнообразие инициатив «мирного плана». По словам Захаровой, Россия уже наладила контакт с партнерами по украинскому вопросу.

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«Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость „плана Зеленского“, то будет небесполезным», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал встречу по «формуле мира» в Саудовской Аравии, которая должна состояться в начале августа. По его словам, делегации планируют обсудить «мирный план» Владимира Зеленского. Документ содержит 10 пунктов, а его реализация предполагает три этапа.