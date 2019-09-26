Представлен рейтинг самых стильных первых леди

«Очень хорошо выглядела»: специалист по этикету оценила жилетку на голое тело у Зеленской Подробнее

Из современных первых леди мира Мелания Трамп претендует на звание самой стильной, считает Холгова. Супруга американского лидера очень хорошо выглядит, она всегда по правилам подбирает длину юбок, плотность облегания нарядов также соответствуют протоколу.

«Но иногда, конечно, бывают исключения. Например, во время визита в Великобританию, когда Мелания выходила из вертолета вместе с мужем, на ней было очень облегающее, тесное белое платье. Или, если вспомнить, ее визит в Африку, когда на ней была куртка с надписью „Нам все равно“. Это недопустимо», — отметил международный эксперт.

Супруга президента Франции Брижит Макрон хорошо одевается и красиво выглядит, заметила Михайлова. Однако она старше других первых леди, поэтому странно проводить между ними параллели.

Холгова рассказала, что всех первых леди консультируют специалисты по этикету и протоколу. Однако не всегда жены глав государств следуют их рекомендациям, как, например, жена экс-президента США Мишель Обама.

«Мы знаем, например, совершенно чудовищный для внешнего вида первой леди случай с Мишель Обамой, бывшей первой леди США, которая надела на вторую инаугурацию своего супруга Барака трикотажную кофту поверх платья. Это нонсенс», — обратила внимание Холгова.

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Она объяснила промах Обамы. На официальные мероприятия разрешено надевать только одежду из костюмных тканей. Трикотаж в бизнесе и политике разрешен только по пятницам и вне важных встреч.

Строго следует протоколу королева Великобритании Елизавета II. К ее костюмам не придраться, отметила Холгова. А яркие цвета монаршая особа может себе позволить: чем выше статус дамы, тем более яркие цвета могут быть использованы в нарядах.

Неоспоримые иконы стиля среди первых леди для эксперта по протоколу — Жаклин Кеннеди и Наина Ельцина. А к самым стильным женщинам-политикам эксперт отнес британского премьер-министра Маргарет Тэтчер и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.