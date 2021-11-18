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    18 ноября 2021, 18:34

    Представительство Тайваня открылось в Литве

    Работа представительства Тайваня в Литве официально началась 18 ноября

    Полина Гребенщикова

    Тайвань официально открыл представительство в Вильнюсе (Литва). Работа ведомства стартовала 18 ноября, сообщила «Политика сегодня».

    Предполагается, что открытие представительства станет началом продуктивного диалога между странами. Тайвань и Литва планируют сотрудничество в технических сферах, таких как полупроводники, лазер, финтех и многие другие, сообщили в тайваньском ведомстве, отвечающем за внешние связи.