Представительство Тайваня открылось в Литве

Тайвань официально открыл представительство в Вильнюсе (Литва). Работа ведомства стартовала 18 ноября, сообщила «Политика сегодня».

Предполагается, что открытие представительства станет началом продуктивного диалога между странами. Тайвань и Литва планируют сотрудничество в технических сферах, таких как полупроводники, лазер, финтех и многие другие, сообщили в тайваньском ведомстве, отвечающем за внешние связи.