Мир 27 ноября 2023, 21:20 Представительство РФ заявило, что эвакуации из Газы ожидают около 200 россиян Представительство России: порядка 200 россиян ожидают эвакуации из Газы unsplash.com

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Эвакуации из сектора Газа по российскому списку ожидают порядка 200 россиян и членов их семей. Об этом сообщил Telegram-канал «От первого лица» со ссылкой на представительство РФ в Палестине.

В публикации уточнили, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом на вывоз иностранцев по-прежнему не работает.

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Российские власти не оставят без помощи ни одного гражданина страны в палестинском анклаве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что эвакуация россиян продолжается.

Ранее директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства иностранных дел Александр Кинщак сообщил, что процесс эвакуации россиян из Газы удалось наладить. Большая часть соотечественников уже покинула анклав. Россиян доставили в Москву самолетами МЧС, напомнил Кинщак.