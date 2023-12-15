Мир 15 декабря 2023, 15:30 Представительство РФ сообщило об отсутствии информации о раненых россиянах в Газе Представительство РФ: информации о раненых в Газе россиянах нет Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Информации о раненых среди россиян в секторе Газа нет. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

«Информацией не обладаем», — подчеркнула она.

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Зарипова добавила, что россиян и их родственников-палестинцев в списке на эвакуацию из анклава осталось немного. Точное количество она не уточнила.

Ранее спецборт МЧС России доставил в Москву эвакуированных граждан РФ, среди которых была девочка с ранениями минно-взрывного характера. Всего с начала гуманитарной операции из зоны конфликта вывезли более тысячи человек.

Посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Россия продолжит интенсивные усилия, направленные на освобождение оставшихся в Газе заложников. Страна уже достигла определенных результатов, подчеркнул дипломат.