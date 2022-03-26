Представительство ДНР: ВСУ обстреляли поселок Железная Балка

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные обстреляли поселок Железная Балка. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что обстрел произошел в 16.40. ВСУ выпустили 29 гранат из АГС.

Ранее детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова встретилась с иностранными журналистами у мемориала «Аллея ангелов» в Донецке и рассказала о детях, которые погибли в Донбассе.

«Все военные преступления, каждая смерть документируется. Все виновные понесут ответственность, ведь военные преступления не имеют срока давности», — заявила она.

Морозова попросила журналистов правдиво рассказать о действиях украинских властей, не вырывая слова из контекста. Она отметила, что виновниками происходящего можно назвать и тех, кто умалчивал о боевых действиях в Донбассе, которые длятся уже восемь лет.