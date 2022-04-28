Представительства Россотрудничества появятся в Донбассе

Россотрудничество приступило к согласованию работы своих представительств в Донецкой и Луганской народных республиках, рассказал РИА «Новости» руководитель агентства Евгений Примаков.

Фактически Русский дом в Донецке заработал как культурное учреждение уже давно, отметил он. Его открыла Русская гуманитарная миссия еще до официального признания республик в феврале. Здесь проводятся разные мероприятия, консультации о поступлении в российские вузы, работает штабной центр по направлению гуманитарной помощи. Теперь его работу нужно институционализировать, объяснил он.

Открытие аналогичного учреждения в Луганске тоже обсуждалось, однако, по словам Евгения Примакова, с признанием республик эта работа вышла на новый, межгосударственный уровень.

«Переключившись в официальное русло, должны координироваться с МИД. Потому что если решать это на уровне официальных государств, это всегда межправсоглашения, обмен нотами», — объяснил глава агентства.

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