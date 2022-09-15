Муниципальные депутаты столицы Казахстана поддержали возвращение городу старого названия | 360°

Мир 15 сентября 2022, 09:59 Поделиться Telegram

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Viber Муниципальные депутаты столицы Казахстана поддержали возвращение городу старого названия Муниципальные депутаты Нур-Султана проголосовали за переименование столицы в Астану РИА «Новости»

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В Нур-Султане состоялась внеочередная сессия представительного органа. Муниципальные депутаты поддержали переименование столицы Казахстана обратно в Астану, сообщил ТАСС.

Перед открытием внеочередной сессии маслихата прошли публичные слушания. Жители города, общественники и власти в формате онлайн обсудили переименование Нур-Султана в Астану. Затем состоялось голосование. Муниципальные депутаты поддержали возвращение старого названия.

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Переименовать город предложили в начале сентября члены депутатской группы «Жаңа Қазақстан» нижней палаты парламента Казахстана и сами жители, сообщили в маслихате. Этот вопрос уже обсудили на заседании республиканской ономастической комиссии и внесли поправки в проект конституционного закона.

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Астану переименовали в Нур-Султан в 2019 году. По информации RT, таким образом власти решили увековечить имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. До 1998 года город носил названия Акмола, Акмолинск и Целиноград.

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