Представительница «третьего пола» снялась для обложки Vogue

Эстрелла родилась мужчиной, но ощущает себя женщиной. Таких людей на юге Мексики называют мукси. В мексиканской культуре их относят к «третьему полу».

В отличие от трансгендеров мукси не причисляют себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Это обособленная группа, члены которой зачастую выполняют женскую работу, например, ухаживают за пожилыми членами семьи. Окружающие к ним более благосклонны, чем к геям и транссексуалам.

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Мукси существовали еще до завоевания Мексики испанцами. С приходом католиков-конкистадоров людей «третьего пола» стали притеснять.

Эстрелла занимается росписью тканей, из которых шьют традиционные мексиканские рубашки.

До съемок в Vogue Эстрелла ничего не знала про этот журнал. Помимо нее в фотосессии приняли участие десять других мукси. Номер с Эстреллой на обложке выйдет в декабре.

Vogue не в первый раз помещает на обложку представителей ЛГБТ. В сентябре 2017 года французское издание журнала вышло с фотографиями модели Валентины Сампайо — первой трансгендерной женщины, заключившей контракт с Victoria’s Secret.

Тогда же Vogue Italia подготовил три обложки с целующимися парами, две из которых были однополыми.

В январе 2019 года Vogue Korea впервые поместил на обложку однополую женскую пару.