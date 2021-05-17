Участница из Мексики 26-летняя Андреа Меса завоевала титул «Мисс Вселенная» в этом году. Россиянка Алина Санько вылетела в шаге от полуфинала конкурса.

Первая вице-мисс, упустившая трофей в последний момент, — Мисс Бразилия. Вторая вице-мисс — Индия. Об этом сообщили в Тwittеr конкурса. В этом году самую красивую девушку Вселенной выбирало женскою жюри. Конкурс проходил во Флориде.

Финальная пятерка состояла преимущественно из представительниц Латинской Америки — Мисс Бразилия, Мисс Доминиканская Республика, Мисс Мексика и Мисс Перу. пятой участницей стала девушка из Индии.

Россия, как и другие представительницы славянских стран, не смогла войти в топ-21. В полуфинал вошли лишь две представительницы из Европы — англичанка и француженка.

Зрители отдали предпочтение вьетнамке Нгуен Чан Кхань Ван.

Представительница Мексики третий раз в истории надевает бриллиантовую корону. До этого мексиканки побеждали в конкурсе в 1991 и 2010 году.