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    17 мая 2021, 06:49

    Представительница Мексики стала «Мисс Вселенной — 2021»

    Екатерина Шамина

    Участница из Мексики 26-летняя Андреа Меса завоевала титул «Мисс Вселенная» в этом году. Россиянка Алина Санько вылетела в шаге от полуфинала конкурса.

    Представительница Мексики стала «Мисс Вселенной — 2021»

    Первая вице-мисс, упустившая трофей в последний момент, — Мисс Бразилия. Вторая вице-мисс — Индия. Об этом сообщили в Тwittеr конкурса. В этом году самую красивую девушку Вселенной выбирало женскою жюри. Конкурс проходил во Флориде.

    Финальная пятерка состояла преимущественно из представительниц Латинской Америки — Мисс Бразилия, Мисс Доминиканская Республика, Мисс Мексика и Мисс Перу. пятой участницей стала девушка из Индии.

    Россия, как и другие представительницы славянских стран, не смогла войти в топ-21. В полуфинал вошли лишь две представительницы из Европы — англичанка и француженка.

    Зрители отдали предпочтение вьетнамке Нгуен Чан Кхань Ван.

    Представительница Мексики третий раз в истории надевает бриллиантовую корону. До этого мексиканки побеждали в конкурсе в 1991 и 2010 году.