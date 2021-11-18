Представителям правительства Никарагуа запретили въезд в США

Указом президента США Джо Байдна представителям правительства Никарагуа запретили въезд в Штаты. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Под запрет попали члены кабинета министров, а также жена президента Даниэля Ортеги и вице-президент Росарио Мурильо.

В указе Байдена говорится, что въезд в США запрещен тем лицам, «кто формулировал, реализовывал и получал выгоды от политики и действий, подрывающих демократические институты».