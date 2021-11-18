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    18 ноября 2021, 19:15

    Представителям правительства Никарагуа запретили въезд в США

    Байден запретил членам Кабмина Никарагуа въезд в США

    Полина Гребенщикова

    Указом президента США Джо Байдна представителям правительства Никарагуа запретили въезд в Штаты. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    Под запрет попали члены кабинета министров, а также жена президента Даниэля Ортеги и вице-президент Росарио Мурильо.

    В указе Байдена говорится, что въезд в США запрещен тем лицам, «кто формулировал, реализовывал и получал выгоды от политики и действий, подрывающих демократические институты».