22 марта 2023, 11:31
Представителя США назначат в Молдавии для создания стратегии американского правительства
Управление по переходным инициативам Агентства США по международному развитию (USAID) назначит представителя в Молдавии для создания стратегии американского правительства. Об этом написал RT.
Исполнителю необходимо будет провести анализ текущих политических событий в стране и выяснить, какие проблемы безопасности существуют. Зарплата на такой должности составит 599 771 доллар в год.
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«Программа Управления по переходным инициативам является важным инструментом в борьбе правительства США с российской агрессией в регионе», — говорится в тексте документа.
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Молдавия
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