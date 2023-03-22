Мир 22 марта 2023, 11:31 Представителя США назначат в Молдавии для создания стратегии американского правительства

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Управление по переходным инициативам Агентства США по международному развитию (USAID) назначит представителя в Молдавии для создания стратегии американского правительства. Об этом написал RT.

Исполнителю необходимо будет провести анализ текущих политических событий в стране и выяснить, какие проблемы безопасности существуют. Зарплата на такой должности составит 599 771 доллар в год.

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«Программа Управления по переходным инициативам является важным инструментом в борьбе правительства США с российской агрессией в регионе», — говорится в тексте документа.

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