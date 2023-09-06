Мир 06 сентября 2023, 17:05 Представителя ООН в БиГ пообещали выдворить из Республики Сербской в случае приезда Додик: высокого представителя ООН в БиГ выдворят из Республики Сербской Пресс-служба Кремля

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Высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиана Шмидта выдворят из Республики Сербской, если он приедет. Об этом заявил президент республики Милорад Додик. Его процитировал телеканал РТРС.

«Если он придет на какую-либо встречу в Республике Сербской, он будет выдворен», — подчеркнул он.

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Правоохранители будут отслеживать возможный приезд Шмидта. Если он действительно посетит страну, его задержат и выдворят.

По данным ТАСС, прокуратура Боснии и Герцеговины обвинила Додика в игнорировании решений, принятых высоким представителем ООН. Эта мера со стороны ведомства стала ответом на действия президента, который сам обратился в прокуратуру с заявлением в адрес Шмидта.

Додик призвал возбудить против представителя ООН уголовное дело. По словам главы государства, Шмидт нанес ущерб Республике Сербской. Он якобы незаконно занимался делами высокого представителя, «не имея на это полномочий в соответствии с решением Совета Безопасности ООН».