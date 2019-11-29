  • Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма

    29 ноября 2019, 20:44

    Александра Каширина

    «Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
    Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма

    «За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по соответствующим ситуациям», — говорится в профиле представительства в Facebook.

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    Ранее сообщалось, Apple устранила ошибку в приложении «Погода», в котором крымские города обозначались без принадлежности к какому-либо государству. В результате устранения города стали указываться как российская территория.

    После этого украинское посольство в США потребовало от Apple исправить обозначение Крыма.