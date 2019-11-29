Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма

«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.

«За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по соответствующим ситуациям», — говорится в профиле представительства в Facebook.

Выступление главы украинской общины Крыма прервали на форуме в ООН Подробнее

Ранее сообщалось, Apple устранила ошибку в приложении «Погода», в котором крымские города обозначались без принадлежности к какому-либо государству. В результате устранения города стали указываться как российская территория.

После этого украинское посольство в США потребовало от Apple исправить обозначение Крыма.