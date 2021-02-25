Представители Вашингтона и Сеула обсудили Северную Корею

Спецпредставители внешнеполитических ведомств США и Южной Кореи Сон Ким и Но Гю Док обсудили вопросы денуклеаризации и безопасности в регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу южнокорейского МИД.

По данным информагентства, стороны обменялись мнениями относительно путей установления прочного мира в регионе и возобновления процесса денуклеаризации на Корейском полуострове. Отмечается, что встречу провели в формате видеоконференции.

«Стороны отметили, что Сеул и Вашингтон поддерживают тесную координацию в процессе пересмотра новой американской администрацией политики в отношении Северной Кореи», — цитирует сообщение RT.