Представители «Талибана» впервые после захвата власти в Афганистане приехали в Москву

В Москву прилетели представители террористической организации «Талибан»*. Это их первый визит после захвата власти в Афганистане. С ними встретился глава МИД РФ Сергей Лавров.

Талибы* прибыли для переговоров, чтобы обсудить экономическую и политическую поддержку. Тем не менее российские власти пока не спешат признавать их на территории страны. и отменять статус группировки.

В переговорах по Афганистану приняли участие российские дипломаты, включая главу МИД Сергей Лаврова, и представители талибов*. Возглавил делегацию «Талибана»* второй вице-премьер «Исламского Эмирата Афганистан» Абдул Салам Ханафи. Помимо них, участниками встречи стали представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По словам Лаврова, смена власти в Афганистане — свершившийся факт. Он также отметил усилия талибов* по стабилизации обстановки в стране, передало РИА «Новости». Он уточнил, что после кардинального изменения ситуации, бессмысленно искать виноватых в том, почему так и не удалось достичь осязаемого результата в «деле национального примирения».

* «Талибан», талибы — запрещенная в РФ террористическая организация.