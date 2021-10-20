Представители «Талибана» прибыли в Россию на переговоры

Представители движения «Талибан»* приехали в Москву на переговоры. В среду, 20 октября, в «Президент-Отеле» должно состояться третье заседание консультаций «московского формата» по стабилизации Афганистана. Об этом сообщило ИА Nation News.

В делегацию вошли замглавы временного афганского правительства, руководитель МИД и другие министры. По словам официального представителя движения Забихуллы Муджахида, делегация «Талибана»* намерена обсудить с российскими властями проблемы безопасности в ближневосточном регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывался по поводу возможного официального признания талибов*. Он заявлял, что Москва пока не рассматривает этот вопрос.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России