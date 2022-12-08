Мир 08 декабря 2022, 18:26 Представители США встретили Грайнер в аэропорту ОАЭ после обмена ТАСС: договоренности по обмену Грайнер на Бута достигли в последние 48 часов РИА «Новости»

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Стороны достигли договоренности об обмене Бриттни Грайнер на Виктора Бута в последние 48 часов. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, написал ТАСС.

«Все было достигнуто в последние 48 часов. Бриттни отправили из колонии в Москву, а этим утром — в ОАЭ, где ее встретили представители США», — отметил он.

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По словам представителя Белого дома, на переговорах между РФ и США по обмену Бута на Грайнер не обсуждались другие вопросы отношений. Соединенные Штаты надеются на открытость канала переговоров с РФ по обмену Пола Уилана.

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Он заявил, что обмен Бута на Грайнер не нужно воспринимать как изменение позиции США относительно российской спецоперации на Украине.

МИД России ранее сообщил об обмене Бриттни Грайнер на Виктора Бута, процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по подозрению в торговле оружием. Его перевезли в США, где суд присяжных назначил Буту наказание в виде 25 лет тюремного заключения.