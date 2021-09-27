Представители Совфеда прокомментировали поражение партии Меркель на выборах в Германии

Партия Ангелы Меркель ХДС/ХСС проиграла парламентские выборы в ФРГ. Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал такой исход выборов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Партия Ангелы Меркель набрала на прошедших выборах всего 24,1% голосов. Она заняла второе место. Первое же досталось Социал-демократической партии Германии (25,7%), кандидатом в канцлеры от которой является Олаф Шольц. Третье место досталось «Зеленым» (14,8%).

«Я бы смотрел с осторожным оптимизмом на российско-германские отношения. Но, как подчеркнули мои немецкие коллеги, многое будет зависеть от того, кто будет министром иностранных дел», — отметил Климов.

По его словам, антироссийские настроения в Германии были связаны именно с Меркель. Теперь же стоит надеяться на улучшение отношений между странами.