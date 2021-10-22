Представители Совфеда прокомментировали демарш поляков и прибалтов в ходе выступления Матвиенко

На Конференции европейских спикеров представители Польши и стран Балтии покинули зал во время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сенаторы Ольга Ковитиди и Виктор Зобнев прокомментировали это выступление в беседе с Pravda.Ru.

Ольга Ковитиди отметила, что увлеченные слушатели даже не заметили уход троих человек. При этом, по ее словам, дипломатам необходимо соблюдать взаимоуважение и вести межпарламентский диалог.

Сенатор Виктор Зобнев отметил, что подобные ситуации возникают не впервые. По его словам, такое поведение свидетельствует о низком уровне культуры.

«Видно, что Валентина Ивановна выступает, а они выходят. В моем восприятии, что это очередной демарш тех сил, которые всегда ярко выражено были настроены против России. Поэтому здесь удивляться нечему. Наверное, это низкая культура тех людей, которые так себя ведут», — заявил политик.