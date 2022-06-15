Представители российского МИД высказались о возможном признании правительства талибов*

В России могут признать правительство движения «Талибан»* в Афганистане. Такой информацией поделился директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Об этом сообщил ТАСС.

«Перспективы такие однозначно существуют, условия обозначены и президентом России, и министром иностранных дел», — заявил политик в эфире Первого канала.

Он также подчеркнул, что в принятии данного решения Россия не будет ориентироваться на мнение других государств, передал RT.

* Движение «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.