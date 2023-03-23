Мир 23 марта 2023, 15:04 Россия заставила США выплатить огромные долги Sohu: Россия добилась от США выплаты многомиллиардных долгов freepik

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Представители России сократили государственные инвестиции в американские ценные бумаги до минимального уровня. Об этом сообщили журналисты китайского издания Sohu.

Они сослались на официальные данные, актуальные по состоянию на январь 2023 года. Тогда объем инвестиций России в казначейские облигации США оценивался в 67 миллионов долларов. При этом еще в декабре прошлого года этот показатель достигал 629 миллионов в американской валюте.

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Авторы материала — аналитики издания Sohu — предположили, что такие успешные действия со стороны России могут быть взяты на вооружения их китайскими коллегами. Журналисты отметили, что всего за год объем государственных вложений РФ в американские бумаги снизилось почти в 10 раз.

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Также авторы материала восхитились действиями российских представителей. По словам журналистов, те достаточно хитрым способом спасти десятки миллиардов долларов от конфискации.