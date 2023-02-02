Мир 02 февраля 2023, 23:17 Представители России, Турции и Сирии проведут встречи в трехстороннем формате Турецкий министр нацобороны Акар сообщил о готовящейся встрече России, Турции и Сирии РИА «Новости»

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Технические делегации министерств обороны России, Турции и Сирии в ближайшее время встретятся в рамках трехстороннего формата переговоров по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом сообщил министр турецкой национальной обороны Хулуси Акар. Его процитировало РИА «Новости».

В декабре прошлого года в России состоялись переговоры глав Минобороны Турции и Сирии впервые за 11 лет. Анкара поддерживали дружеские отношения с Дамаском. Но после начала в 2011 году гражданской войны в Сирии власти Турции встали на сторону противника сирийского президента Башара Асада. В результате отношения двух стран осложнились. Только в последнее время стороны заговорили о возможной дружбе.

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«В ближайшие дни наши технические делегации проведут встречи в продолжение тех переговоров (в Москве — при. ред.). Мы делаем все возможное, чтобы добиться результатов», — сказал Акар.

В январе агентство Bloomberg сообщило о том, что турецкая сторона готова признать Башара Асада легитимным президентом Сирии. Власти республики решили восстановить дипломатические отношения, которые разорвали в 2012 году.