Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и советник канцлера Германии Йенс Плетнер планируют провести личную встречу по ситуации вокруг Украины. Переговоры могут пройти в январе, написало Reuters.

Источник агентства в правительстве ФРГ уточнил, что целью встречи представителей России и Германии является снижение политическую напряженность вокруг Украины. По его словам, ФРГ рассчитывает на скорейшее возобновление переговоров в нормандском формате.

По данным Reuters, о встрече для обсуждения этой темы Плетнер и Козак договорились в ходе телефонного разговора в минувший четверг. Собеседник издания также обратил внимание, что в Германии не разделяют уверенности США в намерении России предпринимать какие-либо агрессивные действия против Украины.

Ранее экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Запад должен предотвратить «вымогательские требования» России по гарантиям безопасности в Европе и ввести новые санкции против страны.