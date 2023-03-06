Мир 06 марта 2023, 20:08 Представители РФ призвали членов ООН принять меры из-за отказа США в визах для делегатов из России РИА «Новости»

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Представители России обратилась к сотрудникам Секретариата ООН с просьбой принять меры из-за отказа в выдаче виз США российским делегатам. Об этом рассказала одна из просителей Ирина Тяжлова. Ее процитировал ТАСС.

Она сделала это заявление во время выступления на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

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«Хотели бы обратиться к председателю [заседания] и Секретариату ООН с настоятельной просьбой предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики», — сказала Тяжлова.

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Также она отметила, что РФ заинтересована в равноправии среди участников мероприятия. Сам факт отказа Тяжлова назвала безосновательным и грубым нарушением правил ООН со стороны США. По ее словам, это не первая подобная ситуация. Тяжлова напомнила, что ранее в американской визе отказали и главе российской делегации.