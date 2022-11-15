Мир 15 ноября 2022, 12:13 Представители пяти стран-участниц остались на фото после обеда РИА «Новости»: на фото после обеда на G20 остались представители пяти государств РИА «Новости»

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На традиционное фото после обеда на саммите G20 остались только пять человек. Об этом сообщили на сайте News ru.

По данным СМИ, на самом обеде было куда больше народу. Среди них — премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц.

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Однако на совместное фото остались далеко не все. К фотографам вышли президент Южной Кореи Юн Сок Ель, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез.

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Также среди них был президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Его последние действия оценила депутат Государственной думы Ирина Роднина. Во время спортивной карьеры она трижды становилась олимпийской чемпионкой. Роднина заявила, что Бах является конъюнктурщиком. Эти ее слова процитировал RT.