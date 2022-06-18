Представители ОАЭ станут гостями ПМЭФ-2023

Страной — гостем ПМЭФ-2023 станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Страной — гостем на следующем Петербургском международном экономическом форуме у нас выступят Объединенные Арабские Эмираты», — поделился он.

О планах по проведению ПМЭФ-2023 Кобяков рассказал на итоговой пресс-конференции. В этом году форум прошел с 15 по 18 июня включительно. В нем приняла участие 131 страна, включая Россию.

Одним из важнейших мероприятий ПМЭФ-2022 стало выступление президента России Владимира Путина. В этом году его речь длилась один час и 14 минут. Это самое долгое выступление Путина в рамках ПМЭФ за 10 лет.

В своей речи президент РФ затронул множество тем. В частности, он оценил обстановку в мире, внес предложения по улучшению жизни россиян и поделился нюансами спецоперации на Украине.