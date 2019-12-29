Представители ЛНР выехали на обмен пленными с Украиной

Точное количество человек, которые примут участие в обмене, стороны пока не называют. Ранее в ДНР сообщили о готовности передать Украине 55 человек и забрать 87 своих людей. В ЛНР рассказали о возможной передаче 30 человек. Предыдущий обмен пленными между конфликтующими сторонами прошел в декабре 2017 года. Донбассу передали 238 человек. Украинские власти забрали 74 человека. Нынешний обмен состоится в закрытом режиме — журналистов на мероприятие не пустят.

9 декабря в Париже прошел саммит по урегулированию конфликта в Донбассе. В мероприятии приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Одним из важнейших достижений переговоров стало соглашение об обмене задержанными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года.