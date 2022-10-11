Представители Кувейта будут присутствовать на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии | 360°

Мир 11 октября 2022, 16:15 Поделиться Telegram

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Viber Представители Кувейта будут присутствовать на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии

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Эксперт в военно-политическом измерении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, посол Дулат Куанышев заявил, что Кувейт также присоединиться к форуму СВМДА. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Развитие СВМДА происходит постепенно, пока складывается роль Азии как совокупного, как цельного субъекта международных отношений. Вот сегодня оно на этапе трансформации в полноценную международную организацию. Мы ожидаем, что эмират Кувейт присоединится к организации уже на ближайшем саммите», — добавил он.

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Международный форум должен пройти 12–13 октября в Астане. Он объединит в себе государства азиатского континента с целью укрепления взаимоотношений и обеспечения безопасности в регионе. Всего в СВМДА входят 27 государств, включая Россию.

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