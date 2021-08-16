Представители Красного Креста заявили о продолжении работы в Афганистане

Глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Элой Филлион заявил, что организация планирует в полной мере продолжать работу в Афганистане. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы не будем сокращать наше присутствие в Афганистане. Мы работали в этой стране на протяжении 30 лет, и сейчас это не остановится», — передал слова Филлиона RT.

Он отметил, что на данный момент в столице страны не ведутся военные действия. В противном случае, пострадало бы множество простых людей. При этом он отметил, что на данный момент Афганистан нуждается в гуманитарной поддержке из-за продолжительных боев в Кандагаре, Герате и Лашкаргахе.