Представители Конгресса США предложили сократить помощь Грузии на 15%. В будущем году сумма денежной поддержки должна была составить порядка 132 миллиона долларов.

В документе говорится, что помощь может быть урезана, если Госдеп не представит аргументы об эффективной политике правительства Грузии по усилению демократических институтов, а также борьбе с коррупцией и защите зарубежных инвесторов, сообщил Взгляд.

После появившейся информации об этом глава оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе назвал планы США санкциями в отношении Грузии. В свою очередь председатель оппозиционного «Демократического движения», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе отметила, что рассматриваемый Конгрессом документ является катастрофическим сигналом для «Грузинской мечты». По ее словам, если власти Грузии осенью не проведут свободные выборы в парламент, партнерству США и Грузии будет нанесен огромный урон.

По информации издания, документ представляет собой первичную версию. Окончательный вариант, перед тем как его утвердят, пройдет большое число согласований.