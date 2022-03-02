Представители компании Bosch не подтвердили информацию об остановке поставок в Россию

Директор по связям с госструктурами и общественными организациями Bosch Group (Россия и СНГ) Анна Авраменко рассказала, что компания не собирается пока приостанавливать поставки запчастей в Россию. Об этом написала «Газета.ru».

«Bosch продолжает выполнять свои обязательства по поставке товаров в Россию. Ситуация быстро меняется, мы следим за развитием событий и корректируем нашу работу с учетом меняющихся обстоятельств. Речи о закрытии заводов и остановке производств на данный момент нет», — говорится в сообщении Авраменко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Bosch прекратила поставки в Россию автокомпонентов для нужд заводов и запчастей для авторынка.