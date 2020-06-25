Представители Киргизии попали в больницу с COVID-19 по возвращении из Москвы

Двое членов делегации Киргизии, которые прилетели на парад Победы в Москве, госпитализированы с коронавирусом на родине. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Мадамин Каратаев.

«Два члена делегации госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу», — рассказал Каратаев. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что остальные участники делегации отправлены в обсервацию. У них уже взяли анализы.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не появился на параде Победы 24 июня в российской столице после того, как узнал о коронавирусной инфекции у двух подчиненных.

До вылета в Москву киргизский лидер и остальная делегация сдали тесты на COVID-19. У всех результаты были отрицательными. Однако уже после начала визита они сдали повторные анализы, которые показали вирус у завотделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного из охранников.

Парад в честь 75-летия Победы над фашистской Германией в России отменили 9 мая из-за эпидемии коронавируса. Мероприятие перенесли на 24 июня. Оно прошло в нескольких российских городах.

Главный парад состоялся в Москве, на Красной площади. По ней традиционно прошла военная техника. С праздником всех поздравил президент Владимир Путин. Он вместе с лидерами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.