Представители Киргизии попали в больницу с COVID-19 по возвращении из Москвы
«Два члена делегации госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу», — рассказал Каратаев. Его процитировало РИА «Новости».
Он отметил, что остальные участники делегации отправлены в обсервацию. У них уже взяли анализы.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не появился на параде Победы 24 июня в российской столице после того, как узнал о коронавирусной инфекции у двух подчиненных.
До вылета в Москву киргизский лидер и остальная делегация сдали тесты на COVID-19. У всех результаты были отрицательными. Однако уже после начала визита они сдали повторные анализы, которые показали вирус у завотделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного из охранников.
Парад в честь 75-летия Победы над фашистской Германией в России отменили 9 мая из-за эпидемии коронавируса. Мероприятие перенесли на 24 июня. Оно прошло в нескольких российских городах.
Главный парад состоялся в Москве, на Красной площади. По ней традиционно прошла военная техника. С праздником всех поздравил президент Владимир Путин. Он вместе с лидерами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.