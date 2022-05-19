Представители Южной Кореи заявили, что КНДР планирует провести ядерные испытания

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что КНДР планирует провести новые ядерные испытания. Об этом сообщил RT со ссылкой на «Ренхап».

«Подготовка к ядерным испытаниям завершена, мы уже просто изучаем сроки», — сообщил источник.

При этом испытания планируют провести несмотря на то, что на данный момент в стране обострилась ситуация с COVID-19. По мнению экспертов, пик заболеваемости произойдет примерно в конце мая или начале июня.