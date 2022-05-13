Представители Госдумы заявили, что Польша должна стать следующей в очереди денацификации

Руководство Польши своими высказываниями приближает страну к попаданию в «очередь на денацификацию». Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал политика.

Польский политик Матеуш Моравецкий заявил, что Россия является «раковой опухолью». Олег Морозов заявил, что Польша может стать следующей в очереди на денацификацию.

«Своими заявлениями о России как „раковой опухоли“ и о „контрибуции“, которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины», — заключил парламентарий.