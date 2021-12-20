Представители Госдумы прокомментировали указ Байдена «по предотвращению атаки на Украину»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал указ президента США Джо Байдена о предотвращении возможного «вторжения» России на Украину. Об этом сообщили «Известия».

По словам российского политика, Байден понимает, что Россия не собирается вторгаться на территорию соседнего государства. Он подчеркнул также, что американский президент не собирается отправлять вооруженные силы для поддержки украинского режима.

Белик заявил, что Байден просто решил «опустить штору на глаза» зарубежных политиков.