Представители Госдумы похвалили власти Грузии за решение не вводить санкции

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин высказался о решении не вводить санкции против России. Об этом сообщила «Газета.ru».

Политик заявил, что положительно относится к данному решению. По его словам, власти Грузии прагматично смотрят на развитие ситуации.

«Они понимают, что их экономика очень сильно зависит от российского рынка. Вводить санкции против России для Грузии — это все равно, что самих себя лишать дополнительных возможностей», — заявил Затулин.