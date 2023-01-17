Мир 17 января 2023, 05:45 Представители Госдепа и Пентагона прилетели в Киев для встречи с Зеленским Госдеп: замгоссекретаря и замминобороны США прилетели в Киев для встречи с Зеленским РИА «Новости»

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Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол прибыли в Киеве. В украинской столице они должны провести встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Госдеп.

«Замгоссекретаря Шерман, заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра Хол отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, членами офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы подтвердить поддержку США», — сказано в сообщении американского госдепа.

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В заявлении не уточняется, состоялась ли встреча, однако там отмечается, что в Киеве Шерман и другие члены делегации переговорили с украинским премьером Денисом Шмыгалем и главой Минобороны страны Алексеем Резниковым. Среди тем, которые обсуждались, были вопросы энергетики, помощь в восстановлении Украины и продолжение оборонной поддержки.

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Американская политическая мощь ослабевает. Возможно, эта тенденция еще не совсем четко осязаема, но ее признаки уже носятся в воздухе, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. О том, что Штаты начали терять влияние, в частности, сигнализируют возмущения их союзников в Европе.