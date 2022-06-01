Представители Евросоюза начали обсуждение запрета на продажу нефти из РФ в третьи страны

Представители Евросоюза не исключили возможность запрета на продажу российской нефти в третьи государства. Об этом сообщил ТАСС.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что некоторые страны Евросоюза начали обсуждение вторичных санкций. Они будут включать в себя запрет на продажу российской нефти в третьи государства, передало ИА НСН.

«Это возможность наложения санкций так, чтобы нефть из России не могла продаваться также в третьи страны за пределами Евросоюза», — пояснил политик.