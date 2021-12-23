Представители ЕС и США назвали условия для переговоров с Россией по безопасности

Любые будущие переговоры с Россией по европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Евросоюза, предупредили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сказано в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы.

В документе говорится, что Блинкен и Боррель приняли к сведению представленные Россией предложения, которые касаются российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе. Эти предложения были представлены на прошлой неделе.

«Они согласились с тем, что любые дискуссии по поводу европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Европейского союза», — привело РИА «Новости» фрагмент сообщения по итогам переговоров Борреля и Блинкена.

В распространенном Госдепом заявлении сказано, что госсекретарь США и глава дипломатии ЕС согласились в необходимости поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины против «дальнейшей военной агрессии России», которую Москва отрицает.

На прошлой неделе были распространены проекты договора между Россией и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности и соглашения о мерах безопасности РФ, а также стран-членов Организации Североатлантического договора.

Проекты всех указанных документов Москва передала Америке 15 декабря, когда состоялась встреча представителей двух стран в МИД России. Боррель через несколько дней выступил с заявлением о том, что Евросоюз должен быть участником предложенных Россией переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе.