Представители Еврокомиссии рассказали о мерах поддержки фермеров Греции после потери российского рынка. Этот вопрос поднял депутат от Греции Лефтерис Николау-Алаванос, написал сайт RТ со ссылкой на соответствующий документ.

Николау-Алаванос заметил, что ограничительные меры, введенные Россией в ответ на санкции Запада из-за ситуации на Украине, оказались большой проблемой для греческого экспорта сельскохозяйственной продукции. По словам парламентария, до сих пор не было принято никаких глобальных мер помощи фермерам.

В ЕК заявили, что в скором времени Греция получит 19,4 миллиарда евро для оказания поддержки местным фермерам и сельским районам страны. Помимо прочего, ЕС может пересмотреть антироссийские санкции, когда будут реализованы Минские соглашения. Вместе с тем, как считает ЕК, ответственность за их невыполнение ложится якобы на нашу страну.

Напомним, что Москва запретила ввоз некоторых продовольственных товаров из стран ЕС. Это стало ответом на европейские рестрикции, введенные в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ.