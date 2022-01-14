Представители Австрии предложили Швейцарии начать диалог с Евросоюзом

Встреча председателя австрийского Национального совета (парламент) Вольфганга Соботки и президента Швейцарии Иньяцио Кассиса состоялась в Вене. Они обсудили международные отношения, а также коронавирусный кризис. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Соботка подчеркнул, что между странами сейчас налажены хорошие взаимоотношения. Больше всего он доволен содержанием контактов на парламентском уровне. Он также обратил внимание на то, что Швейцарии необходимо наладить отношения с Европейским союзом.

«Австрия считает себя связующим звеном между Швейцарией и ЕС, своеобразным мостом. Но это работает только в том случае, если Швейцария сама хочет строить такие мосты», — отметил политик.