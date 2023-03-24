Мир 24 марта 2023, 19:28 Представителей Словакии уличили в нарушении международных обязательств помощью Украине ФСВТС: передачей МиГов Украине Словакия нарушает международные обязательства Публичное достояние

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Представители Словакии нарушают международные обязательства своей страны, организуя передачу самолетов МиГ-29 Украине. Такое заявление в интервью ТАСС сделали сотрудники Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Они отметили, что речь идет о международных обязательствах Словакии по реэкспорту вооружений российского производства. Они зафиксированы в соглашении между правительствами России и европейской страны от 29 апреля 1997 года.

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«Каждая из договаривающихся сторон не будет без письменного согласия другой договаривающейся стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику», — процитировали документ представители ФСВТС.

По их словам, договоренность также касается технического описания их производства. Кроме того, соглашение предусматривает определенные действия с информацией и материалами, полученными или приобретенными в ходе военно-технического сотрудничества России и Словакии.